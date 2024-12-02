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BMC Medicine: Пищевая добавка Е407 вызывает воспаление кишечника

Ученые из Тюбингенского университета в Германии выяснили, что добавка Е407, известная как каррагинан, может негативно сказываться на кишечном барьере и нарушать обмен сахара, что увеличивает риск диабета у людей с избыточным весом.

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