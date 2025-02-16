Жительница аварийного дома в Карелии добилась перерасчета за электричество

После проверки Госкомитета жительнице Карелии вернули 60 тысяч рублей. В посёлке Пряжа жительница многоквартирного дома обратилась в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору с просьбой проверить правильность начисления платы за электроэнергию.