Расписание плей-офф Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 — сетка плей-офф ЧМ по футболу женщины 2023

В Австралии и Новой Зеландии продолжается Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. Турнир подошел к решающей стадии плей-офф, матчи навылет начнутся 5 августа.
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