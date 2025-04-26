«Кэпиталз» приблизятся ко второму раунду.В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени команда Александра Овечкина проведет четвертый матч первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Монреаля».
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