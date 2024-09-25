В январе 2025 года обещают увеличить МРОТ

На заседании кабмина председатель правительства России Михаил Мишустин сделал важное заявление. Он анонсировал предстоящее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое будет внедрено с 1 января 2025 года.
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