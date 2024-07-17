Увлеклась образом европейской королевы. Урсула фон дер Ляйен в погоне за вторым сроком может оставить ЕС без руководства на многие месяцы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСегодня 1,2K прочитали Ренат Абдуллин Европарламент нового созыва приступил к работе.
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