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Увлеклась образом европейской королевы. Урсула фон дер Ляйен в погоне за вторым сроком может оставить ЕС без руководства на многие месяцы

Увлеклась образом европейской королевы. Урсула фон дер Ляйен в погоне за вторым сроком может оставить ЕС без руководства на многие месяцы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСегодня 1,2K прочитали Ренат Абдуллин Европарламент нового созыва приступил к работе.

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Комментарии
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Алина Белова
Неужели Брюссель настолько  отличается  тупизной, что  не  может сообразить, что  Урсулу  надо  давно  менять ? Урсула  настолько  зазвездилась, что если она  ещё  останется  на  один  срок, то всему  капец.
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