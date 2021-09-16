Газета.ru

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Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу

Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу

Американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

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