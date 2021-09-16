Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу

Американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).
Американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).
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