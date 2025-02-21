Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На площадках российских маркетплейсов пустили в продажу одежду с символикой ВСУ и "тризубом".
Одежду с символикой ВСУ и "тризубом" пустили в продажу в России. Первыми оторопели в ДНР: "Халатность и безразличие"
Комментарии
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СБ
Сергей Баранов
Вот зачем написал? Писал бы сразу в ФСБ…
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10 час.
Сергей Трофимов
убить всех кто торгует этим тряпьём смерть предателям России
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8 час.
людмила пригарина
Простите, но не все так однозначно. Я несколько лет назад на ОЗОНЕ купила плащ. Меня по неопытности не смутила доставка почтой РОССИИ.В общем выбросила деньги- и носить нельзя и выбросить жалко. Оказывается на площадке ОЗОН левые продавци выставляют свой товар.Озон их убирают, а они опять на площадке. Уследить трудно. Поэтому заказ на ОЗОНЕ только через точки выдачи ОЗОНА забирать. Поэтому разобраться нужно, а не рубить с плеча.
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1 час.
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