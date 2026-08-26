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"За наши деньги будет навязывать западные ценности". Виталий Бородин заявил, что концерт Канье Уэста состоится в России

"За наши деньги будет навязывать западные ценности". Виталий Бородин заявил, что концерт Канье Уэста состоится в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который ранее называл предстоящий концерт Канье Уэста "аморальным и недопустимым", заявил, что шоу всё-таки состоится в России.

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