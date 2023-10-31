Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа

Как минимум 800 тыс. мирных жителей эвакуировались из северных районов сектора Газа. Об этом на брифинге во вторник, 31 октября, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус, РИА Новости.
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