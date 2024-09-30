Страны Запада готовили Украину к проведению карательной операции против Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии, которое опубликовано на сайте Кремля.
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