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Татар-информ

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В России не будут вводить ГОСТы на букеты, в том числе «дофаминовые»

В России не будут вводить ГОСТы на букеты, в том числе «дофаминовые»

Вводить ГОСТы на букеты, включая «дофаминовые», в России не планируется, при этом уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

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