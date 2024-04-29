«Red Bull разваливается». Ральф Шумахер обвинил Хорнера в ситуации с Ньюи

«Red Bull разваливается». Ральф Шумахер обвинил Хорнера в ситуации с НьюиRed Bull RacingБывший гонщик Формулы 1 и эксперт Ральф Шумахер дал неутешительный прогноз для Red Bull Racing на фоне новостей о том, что Эдриан Ньюи собирается покинуть чемпионскую команду.
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