«Red Bull разваливается». Ральф Шумахер обвинил Хорнера в ситуации с Ньюи

«Red Bull разваливается». Ральф Шумахер обвинил Хорнера в ситуации с НьюиRed Bull RacingБывший гонщик Формулы 1 и эксперт Ральф Шумахер дал неутешительный прогноз для Red Bull Racing на фоне новостей о том, что Эдриан Ньюи собирается покинуть чемпионскую команду.