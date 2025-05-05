Полиция Петрозаводска выяснила, кто устраивал потасовки в центре города

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой неизвестные возле торгового центра в Петрозаводске провоцируют конфликтные ситуации и причиняют телесные повреждения прохожим, сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».
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