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Спорт Уик-Энд

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В Кубке «Зенит» - в лидерах, теперь надо браться за чемпионат

В Кубке «Зенит» - в лидерах, теперь надо браться за чемпионат

Очередной, третий в этом сезоне, дубль Соболева и долгожданный гол Ерохина обеспечили разгром неуступчивой команды Вадима Евсеева ФУТБОЛ.

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