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Царьград

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The New York Times: Американец жил со свиной почкой 9 месяцев

The New York Times: Американец жил со свиной почкой 9 месяцев

Американец Тим Эндрюс успешно прожил 9 месяцев с почкой свиньи, а в январе 2026 года получил человеческий донорский орган.

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