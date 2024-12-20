Что приготовить на новогодний стол из русской кухни?

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катя Подвойская

и это правда, помню как мой отец всегда перед новым годом, хрюшу резал и мы все вокруг ходили и просили ушки и хвост, после чистки сеном и на последок паяльной лампой как бы прожаривали кожу, и очищали шкуру, чтобы не были щетины. А на новый год стол ломился от мясных вкусняшек. Помню еще, мама делала поджарку из свежего мяса и всех соседей угощала. Да было время.😊 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ВСЕМ МИРНОГО НЕБА!!!!!😍