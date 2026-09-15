БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Одессу началась: сначала изоляция, потом прорыв

Битва за Одессу началась: сначала изоляция, потом прорыв

Натовские эксперты называют эту операцию Air Interdiction, и «военная география» — на нашей стороне Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС На ключевых направлениях фронта продолжаются интенсивные боестолкновения, но российские войска развивают наступательные действия в ДНР и Харьковской области.

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