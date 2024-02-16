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СМИ: "архитектор санкций" против РФ вернется в Белый дом на прежнюю должность

СМИ: "архитектор санкций" против РФ вернется в Белый дом на прежнюю должность

Бывший заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, которого также называют главным "архитектором санкций" США против РФ, намерен вернуться в Белый дом на прежнюю должность.

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