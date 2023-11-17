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Военное обозрение

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Молдавская армия получила последнюю партию БТР Piranha IIIH из Германии

Молдавская армия получила последнюю партию БТР Piranha IIIH из Германии

Молдавская армия получила последнюю партию бронетранспортеров Piranha IIIH. Всего Германией, начиная с января текущего года, было передано 19 БТР этого типа в качестве военной помощи.

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