Глава кадров Минобороны Кузнецов не сознался во взятке от кубанского бизнесмена

Адвокат генерала заявила, что попытается обжаловать решение оставить её подопечного под стражей.Арестованный главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов, а также генерал Юрий Кузнецов не признал свою вину в деле о получении взятки в особо крупном размере.