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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of Pandora Пос...

Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of Pandora Пос...

Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of PandoraПосле объявления о достижении золотой фазы Avatar Frontiers of Pandora разработчики из Massive Entertainment погружают нас в чарующую атмосферу инопланетных джунглей Пандоры, чтобы показать фрагменты неизданного геймплея вместе с рекламным роликом о бонусах за предзаказ.

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