Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of Pandora Пос...

Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of PandoraПосле объявления о достижении золотой фазы Avatar Frontiers of Pandora разработчики из Massive Entertainment погружают нас в чарующую атмосферу инопланетных джунглей Пандоры, чтобы показать фрагменты неизданного геймплея вместе с рекламным роликом о бонусах за предзаказ.