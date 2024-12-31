Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Краснобаковском районе Нижегородской области в результате ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Chery пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
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