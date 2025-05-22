Масштабное международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме лишь подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России.
Матвиенко призвала Запад забыть о проекте изоляции России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Масштабное международное представительство на Параде Победы, " Представители были 29 стран. А в мире 205 стран. Так о каком массовом может говорить Валька-стакан?И даже Китай с Индией , увы, не друзья нам и не помощники. Китай дроны гонит на Украину, а не в Россию.
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13 час.
В
Валерий
Опыт комсомолки и возраст сказывается, поэтому получаем "подарки". Например, поехала урегулировать отношения с азербайджаном, а получили сто кратный негатив. Все ее мнения, предсталения известны и стары как мир. Так, ее агитка, где она " призвала Запад забыть о проекте изоляции России" подтверждает это.
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12 час.
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