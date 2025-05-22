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Матвиенко призвала Запад забыть о проекте изоляции России

Матвиенко призвала Запад забыть о проекте изоляции России

Масштабное международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме лишь подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Масштабное международное представительство на Параде Победы, &quot;  Представители  были  29  стран. А в мире  205 стран. Так о каком  массовом  может говорить Валька-стакан?И  даже  Китай  с Индией  , увы, не  друзья  нам и не помощники. Китай  дроны  гонит на Украину, а  не  в Россию.
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13 час.
В
Валерий
Опыт комсомолки и  возраст сказывается, поэтому получаем &quot;подарки&quot;. Например, поехала урегулировать отношения с азербайджаном, а получили  сто кратный негатив.  Все ее мнения, предсталения известны и стары как мир. Так, ее агитка, где она &quot; призвала Запад забыть о проекте изоляции России&quot; подтверждает это.
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12 час.
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