Матвиенко призвала Запад забыть о проекте изоляции России

Владимир Алтайцев

Масштабное международное представительство на Параде Победы, " Представители были 29 стран. А в мире 205 стран. Так о каком массовом может говорить Валька-стакан?И даже Китай с Индией , увы, не друзья нам и не помощники. Китай дроны гонит на Украину, а не в Россию.