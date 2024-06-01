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В МЧС сообщили, что выплаты пострадавшим при стихийных бедствиях планируют увеличить в два раза

В МЧС сообщили, что выплаты пострадавшим при стихийных бедствиях планируют увеличить в два раза

На помощь смогут претендовать россияне, чьи дома были разрушены весенним паводкомРазмер единовременных денежных выплат и пособий людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, планируют увеличить в два раза.

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