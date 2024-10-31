В Орле решили судьбу дома купчихи Толстопятовой

Определённые районы Орла отличаются большим изобилием старинных домов, построенных в XIX веке. Многие из них признаны объектом культурного наследия и уже десятилетиями ждут своей очереди на восстановление.
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