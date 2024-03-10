FT: Трампа поддержали спонсоры выбывшего из президентской гонки Десантиса

Американские предприниматели-миллиардеры Элизабет и Ричард Уихлейн, являвшиеся спонсорами предвыборной кампании губернатора Флориды Рона Десантиса и выбывшего из президентской гонки, заявили о своем намерении поддержать Дональда Трампа.
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