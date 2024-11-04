Живая Кубань
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Живая Кубань

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В Новороссийске из-за аварии без тепла остались почти 200 домов

В Новороссийске из-за аварии без тепла остались почти 200 домов

В Новороссийске из-за аварии без тепла остались почти 200 домовСегодня в 5:28 в Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо,  вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная.

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