В Новороссийске из-за аварии без тепла остались почти 200 домов

В Новороссийске из-за аварии без тепла остались почти 200 домовСегодня в 5:28 в Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная.