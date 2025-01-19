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Соратник Трампа предупредил о новой войне. Осталось не более пяти лет

Соратник Трампа предупредил о новой войне. Осталось не более пяти лет

По словам сенатора Марко Рубио, выдвинутого Дональдом Трампом на пост госсекретаря, США предстоит столкнуться с "вторжением Китая на Тайвань до конца текущего десятилетия".

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