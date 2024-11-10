Салливан: США оценят выполнение Израилем требований по помощи для Газы

Представитель Белого дома Джейк Салливан проинформировал о том, что американские власти в рамках грядущего недельного периода планируют направить на территорию Израиля специальную комиссию, которая должна будет дать оценку тому, как Тель-Авив обращается с населением Газы.
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