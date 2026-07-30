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В Курганской области объявлена беспилотная опасность

В Курганской области объявлена беспилотная опасность

На территории Курганской области объявлена беспилотная опасность. «В Курганской области объявлен режим «Беспилотная опасность», работают дежурные службы и силовые ведомства», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

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