Елена Маркосян: Скандал вокруг Лукашенко: МИД Израиля возмущен его высказываниями о коррупции

Ой! МИД Израиля обиделся на бацьку Лукашенко и заявил, что его высказывания неприемлемы. А что он такого сказал? Он просто о коррупции рабочее совещание проводил и вопрос задал (цитирую) «…вот три десятка человек перечислены.
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