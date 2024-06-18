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Елена Маркосян: Скандал вокруг Лукашенко: МИД Израиля возмущен его высказываниями о коррупции

Елена Маркосян: Скандал вокруг Лукашенко: МИД Израиля возмущен его высказываниями о коррупции

Ой! МИД Израиля обиделся на бацьку Лукашенко и заявил, что его высказывания неприемлемы. А что он такого сказал? Он просто о коррупции рабочее совещание проводил и вопрос задал (цитирую) «…вот три десятка человек перечислены.

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Комментарии
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Eduard
Проблема не в коррупции,а самих жидах!
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16 час.
Eduard
Эти жиды Израиля стали наглыми как и США,куда хотят вторгаются,нанасят удары по соседним странам,придумывая глупые оправдания.Уничтожили Гаазу потрму что некий ХАМАС, На себя жиды прсмотрите,на сколько вы лучше.Вы пр сути государственный террор устроили,
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16 час.

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