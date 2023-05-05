Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему красный цвет является самым популярным на флагах? 🚩

Почему красный цвет является самым популярным на флагах? 🚩

Более 75% мировых флагов имеют красный цвет. Почему красный так популярен? История начинается с 700 000-летней гробницы в Китае, еще до того, как появились современные люди… Красный цвет уходит корнями в далекое прошлое, в буквальном смысле.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх