Почему красный цвет является самым популярным на флагах? 🚩

Более 75% мировых флагов имеют красный цвет. Почему красный так популярен? История начинается с 700 000-летней гробницы в Китае, еще до того, как появились современные люди… Красный цвет уходит корнями в далекое прошлое, в буквальном смысле.
Более 75% мировых флагов имеют красный цвет. Почему красный так популярен? История начинается с 700 000-летней гробницы в Китае, еще до того, как появились современные люди… Красный цвет уходит корнями в далекое прошлое, в буквальном смысле.
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