Закон и Порядок

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Уничтожена 7-я бригада тактической авиации украинских ВВС и все её Су-24

Уничтожена 7-я бригада тактической авиации украинских ВВС и все её Су-24

Серией ракетно-бомбовых ударов Вооруженных сил РФ все бомбардировщики Су-24, находящиеся на аэродроме в Староконстантинове (Хмельницкая область), уничтожены.

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