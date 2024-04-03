Федеральная служба Контрразведки переименована в ФСБ

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Земский Вестник

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Комментарии
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Traveller
Звенья одной цепи. Мощное название - КГБ назвать американизированным косящим под ФБР липким словм &quot;фсб&quot;. Это в ряду &quot;милиция - полиция&quot;, &quot;Красный флаг, Знамя победы - в полосатик от Пети №1&quot;. А что взять с Главалкоголика и его птенцов?...
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