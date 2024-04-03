Федеральная служба Контрразведки переименована в ФСБ Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин 3 апреля 1995 года подписал Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации», вступивший в силу 12 апреля 1995 года.
Комментарии
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Traveller
Звенья одной цепи. Мощное название - КГБ назвать американизированным косящим под ФБР липким словм "фсб". Это в ряду "милиция - полиция", "Красный флаг, Знамя победы - в полосатик от Пети №1". А что взять с Главалкоголика и его птенцов?...
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