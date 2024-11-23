«Мне было безумно приятно»: Цискаридзе обрадовался провалу одной из версий «Щелкунчика»

Артист отметил, что за такую постановку спектакля «надо пороть» Артист балета и педагог Николай Цискаридзе на пресс-конференции рассказал, что в прошлом году обрадовался провалу одной из постановок «Щелкунчика», сообщает издание NEWS.
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