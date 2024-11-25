На таможенном посту Тажен в Мангистау скопилось более 400 грузовых авто

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в настоящее время в пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалось очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы Республики Казахстан.
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