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Коке провел 42-е мадридское дерби, до рекорда Рамоса – 1 матч

Коке близок к тому, чтобы повторить рекорд по участию в мадридских дерби. Хавбек «Атлетико» провел 42-й матч против «Реала» (1:1) за карьеру и вышел на второе место в истории, догнав Франсиско Хенто и Маноло Санчиса (оба – экс-«Реал»).

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