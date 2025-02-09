Коке провел 42-е мадридское дерби, до рекорда Рамоса – 1 матч

Коке близок к тому, чтобы повторить рекорд по участию в мадридских дерби. Хавбек «Атлетико» провел 42-й матч против «Реала» (1:1) за карьеру и вышел на второе место в истории, догнав Франсиско Хенто и Маноло Санчиса (оба – экс-«Реал»).