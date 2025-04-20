Психолог рассказал о влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом

Психолог и доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил о положительном влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии