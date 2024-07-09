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Минобороны РФ: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях

Минобороны РФ: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях. Об этом рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч в видео министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

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