Минобороны РФ: иностранные наемники на Украине открыто кричат по радио о потерях

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях. Об этом рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч в видео министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
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