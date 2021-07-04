Внимание, газ!

Все мы в детстве наизусть учили простые правила: «не переходи дорогу на красный», «спички детям. Legion-media Предотвратить и обнаружить Звонят, откройте дверь Взрыв или хлопок? Что делать? Чем газ пахнет? Действия при сильном запахе газа в помещении Простые правила, которые помогут предотвратить аварию Все мы в детстве наизусть учили простые правила: «не переходи дорогу на красный», «спички детям не игрушка», «уходя из дома, не оставляй электроприборы включенными», «при запахе газа звони 04».