В Перми арестовали псевдокондитера, обманувшего 117 россиян со всей страны

ПЕРМЬ, 22 января, ФедералПресс. В Перми сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью и томские оперативники при участии бойцов Росгвардии задержали жителя Томска по подозрению в совершении серии мошенничеств.
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