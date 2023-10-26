В Саратове при пожаре в зоопарке погибли более 40 зверей

В результате пожара в зоопарке Саратова погибли более 40 животных. Об этом 26 октября в соцсетях сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовского области Юрий Юрин.
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