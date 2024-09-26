🇺🇦Укронацисты под огнем российской артиллерии!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Укронацисты под огнем российской артиллерии!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.
Свежие комментарии