Бизнесмен Дотком: Украина превратилась в черную дыру для денег Запада

Россия способна в любой момент сокрушить Украину, но выбрала другой подход. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил немецкий предприниматель, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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