Как в считанные минуты выбрать купальник, который сядет на вас как влитой

Неудачно подобранный купальник может здорово подпортить отдых: слететь с груди во время спуска с горки или врезаться косточками в тело, да и просто подчеркнуть то, что не следовало, а достоинства фигуры скрыть.
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