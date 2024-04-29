Врач предупредила, что отсутствие аппетита может быть симптомом болезней почек

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.