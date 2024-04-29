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Врач предупредила, что отсутствие аппетита может быть симптомом болезней почек

Врач предупредила, что отсутствие аппетита может быть симптомом болезней почек

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.

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