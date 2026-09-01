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Орловские новости

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Средний россиянин произвел 320 кг мусора в 2025 году

Средний россиянин произвел 320 кг мусора в 2025 году

На одного жителя России в 2025 году пришлось 320 кг мусора, меньше всего отходов — в Бурятии (128,6 кг), больше всего — в Магаданской области (603,1 кг).

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