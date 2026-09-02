Павел Филипчук: сотрудница администрации Каховки ранена ВСУ

В результате обстрела ВСУ пострадала сотрудница администрации Каховского округа Херсонской области. Глава округа Павел Филипчук сообщил, что её состояние стабильно после оказания медицинской помощи.
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