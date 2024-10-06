Кирьянов заявил, что регулировка работы медблогеров важна для жизни россиян

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что законопроект о регулировании работы медицинских блогеров является важным.
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