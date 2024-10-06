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Кирьянов заявил, что регулировка работы медблогеров важна для жизни россиян

Кирьянов заявил, что регулировка работы медблогеров важна для жизни россиян

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что законопроект о регулировании работы медицинских блогеров является важным.

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